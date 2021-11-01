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    Когда запустят приложение для предпринимателей в полном режиме

    1 Ноября 2021, 13:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 400 тысяч индивидуальных предпринимателей могут использовать мобильное приложение E-Salyq Business. Об этом сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов МФ РК Жайдар Инкербаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ранее сообщалось , что в Комитете государственных доходов Минфина представили новое мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей.

    «В настоящий момент мобильное приложение проходит пилотное тестирование в двух регионах - Акмолинской и Жамбылской областях. Сейчас порядка 3,5 тысяч предпринимателей зарегистрировались и используют данное приложение. Мы предполагаем, что со следующего года в полном режиме будет работать данное приложение. Порядка 400 тысяч предпринимателей будут использовать данное приложение», - сказал во время пресс-конференции Жайдар Инкербаев.

    Отметим, что в пилоте могут участвовать только лица, зарегистрированные в качестве ИП и применяющие специальные налоговые режимы на основе патента и упрощенной декларации.

    По информации КГД, приложение доступно для скачивания в Play market. Кроме того, ожидается ответ на заявку в целях размещения данного приложения в App store и AppGallery.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Цифровой Казахстан
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