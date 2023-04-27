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    Когда запустят фонтаны в Астане

    27 Апреля 2023, 22:01

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Коммунальные службы ведут активную работу по расконсервации, ремонту и восстановлению фонтанных комплексов столицы. Традиционно астанинские фонтаны заработают 1 мая, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт городского акимата.

    В День единства народа Казахстана, 1 мая, в Астане запустят все фонтаны. Районные акиматы сейчас приводят их в порядок.

    Так, на балансе аппарата акима Байконурского района имеется два фонтанных объекта: по проспекту Республики, 34 (дворец «Жастар») - 3 единицы и один по проспекту Республики, 6 (ТД «Есиль»). В этом году акимат района не планирует проводить их реконструкцию.

    В Сарыаркинском районе расположены 10 фонтанов: «Древо жизни», «Сиреневый», фонтан Абая/Желтоксан, «Акжайык», «Атырау», «Театр Жастар», фонтан в сквере по улице Московской, «Вращающийся шар» («Чупачупс»), «памятник Алии Молдагуловой».

    В Алматинском районе также готовятся к запуску фонтанов, проводя реконсервацию. На балансе районного акимата 10 фонтанов и фонтанных комплексов:

    Президентский парк;
    Площадь «Қазақ Елі»;
    Мечеть «Хазрет Султан»;
    Дворец Независимости;
    Дворец мира и согласия;
    Парк имени Б. Момышулы;
    Дворец школьников имени аль-Фараби;
    Площадь Защитников отечества;
    Парк «Студенческий»;
    Бульвар по проспекту Абылай-хана.

    Абсолютным рекордсменом по количеству фонтанов является Есильский и Нуринский районы.

    Всего здесь 27 фонтанных комплексов, в которые входят 48 фонтанов.

    Список фонтанов районов:
    Комплекс 7 фонтанов на Главной площади; фонтан «Ак-орда»; фонтан «Квадратный и Танцующий» у Дома министерств; фонтан «Музыкальный» на Водно-зеленом бульваре; Фонтан «Круглый» и «Каскад» на круглой площади «КазМунайГаза» и в сквере фонтан «Кит»; фонтан «Колесо и подкова» в парке «Влюбленных»; фонтан в районе ТРЦ «Хан Шатыр»; фонтан на водоеме Зеленого квартала; фонтан в районе Исламского культурного центра; фонтан «Столичный цирк»; фонтан в районе памятника «Курмангазы»; фонтан в парке «Астаналык»; фонтаны в Дипломатическом городке; фонтаны в парке «Жетысу»; два фонтана в парке «Арай 3»; фонтан на сквере по улице Бокейхана (сквер «Енбекшилер»); комплекс фонтанов и фонтан «Водопад» в парке вдоль реки есиль; фонтан в Линейном парке; фонтан EXPO – 2017, а также сухой фонтан в парке «25-летия»; музыкальный фонтан «Тайказан» и фонтан на водоеме в Ботаническом саду.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана
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