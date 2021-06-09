Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    Когда запустят экотакси и автобусы от Медео до Шымбулака

    9 Июня 2021, 13:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Экотакси и автобусы от Медео до Шымбулак отменили из-за карантина. Когда их снова запустят, ответили в акимате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Алматинцы в соцсетях пожаловались на то, что теперь стало сложно добраться от «Медео» до горно-лыжного курорта «Шымбулак».

    «В связи с эпидемиологической ситуацией, был ограничен проезд на горно-лыжный курорт Шымбулак. В ближайшее время планируется запуск электротакси по маршруту. Запуск новых электроавтобусов запланирован на сентябрь этого года», - ответили в управлении зеленой экономики.

    Ранее руководитель управления зеленой экономики Алматы Наталья Ливинская рассказала о том, что по маршруту Медео-Шымбулак и по другим туристическим маршрутам будут запущены экотакси.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Туризм Экология Акимат Транспорт Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Ерлан Кошанов: Ключевым механизмом реализации прав женщин является расширение их политического участия
    Пять автобусов изменили маршрут в Астане из-за ремонта дорог
    Какие города Казахстана самые популярные у туристов
    Проблемную дорогу между Косшы и поселком Кабанбай батыра отремонтировали
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка