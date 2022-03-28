Когда законопроект о банкротстве физлиц внесут в Мажилис, сообщили в Минфине РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Когда законопроект о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК и сопутствующие ему документы будут внесены на рассмотрение Мажилиса, сообщил заместитель председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Кайрат Миятов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В апреле месяце планируется внесение законопроекта в Мажилис для рассмотрения его в рамках Мажилиса. Мы, конечно, будем прилагать все усилия для того, чтобы максимально в сжатые сроки этот закон был принят. Понятно, что возможно депутатами будут какие-то коррективы вноситься», - сказал Кайрат Миятов, отвечая на вопросы в ходе публичных слушаний по данному законопроекту.

Ранее сообщалось, что Министерством финансов завершена работа по проекту Закона «О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан». Согласно нормам законопроекта гражданам предлагается три вида процедур. Внесудебное банкротство граждане смогут применить при следующих условиях: долг перед банками, микрокредитными организациями и коллекторами не превышает 4,9 млн тенге (1600 МРП); отсутствует официальный доход или доход не превышает прожиточный минимум, включая иждивенцев (членов семьи) – 36018 тенге.

«При этом у должника не должно быть имущества и необходимо провести процедуру урегулирования с банком по долгам. Внесудебное банкротство можно применить исключительно по долгам перед банками, МКО и коллекторскими агентствами», - пояснил Кайрат Миятов.

Было отмечено, что внесудебное банкротство будет начинаться на веб-портале «электронное правительство». Затем в информационной системе Комитета госдоходов будет проводиться автоматическая сверка с данными других государственных органов на предмет наличия доходов и имущества, а также судебных решений. По результатам проверки должнику будет направлено соответствующее уведомление (отказ либо начало внесудебного банкротства). Все остальные граждане по всем видам долгов, превышающих 4,9 млн тенге, смогут применить судебное банкротство.

«В ходе данной процедуры имущество должника может быть реализовано на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами, в соответствии с установленной очередностью. Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника», - уточнил Кайрат Миятов.

В случае если размер всех обязательств не превышает стоимость имущества, применяется процедура восстановления платежеспособности с обязательным утверждением плана восстановления платежеспособности (до 5 лет). Также законопроектом предусмотрено обязательное прохождение банкротами курсов по повышению финансовой грамотности.