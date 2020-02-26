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    Когда закончат реконструкцию пограничного пункта Кордай

    26 Февраля 2020, 12:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Кожахан Жабагиев задал вопрос пограничной службе страны по поводу реконструкции пункта Кордай на казахстанско-кыргызской границе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С начала этого года началась реконструкция пункта пропуска Кордай на границе с Кыргызстаном. Это самый большой контрольно-пропускной пункт, через который ежедневно проходят более 10 тысяч граждан двух стран. На этом пункте уже начались строительные работы. Не приведет ли это к нагрузке на другие пункты, особенно в летний сезон? Когда закончится реконструкция пункта Кордай?», - спросил Кожахан Жабагиев на пленарном заседании Мажилиса.

    На его вопрос ответил заместитель директора Пограничной службы РК Ержан Мурзабаев.

    «Реконструкция пункта пропуска начата в январе текущего года. Вопросы реконструкции данного пункта пропуска в компетенции МИИР. В прошлом году мы в установленном порядке передали данный пункт пропуска на баланс уполномоченного органа МИИР. Что касается сроков, то по поручению Главы государства они ожидают завершения реконструкции в декабре 2020 года», - отметил Е. Мурзабаев.

    Аналогичные работы, по его словам, проводятся и на кыргызской стороне.

    «Они также начали реконструкцию данного пункта пропуска. Что касается увеличения нагрузки, в данном случае мы не предвидим таких нагрузок серьезных. Пункт пропуска Карасу функционирует в штатном режиме. С нашей стороны усилены пограничные наряды . Кроме того, сегодня ожидается поступление письма, в соответствии с которым пункты пропуска Аухаты и Сортобе становятся многосторонними, поэтому потоки граждан также будут направлены в эти пункты пропуска», - заключил представитель пограничной службы.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Силовые структуры События в Кордае
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