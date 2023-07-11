Когда закончат дорожные работы по проспектам Абая и аль-Фараби в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы в этом году средним ремонтом планируют охватить 230 улиц протяженностью более 200 км, основными их них являются проспекты Абая и аль-Фараби. В акимате показали, как строят дороги по новым технологиям и назвали сроки завершения дорожно-ремонтных работ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ремонт на проспекте Абая

Руководитель управления городской мобильности Сагындык Телибаев на встрече с журналистами заявил, что в этом году ремонт по проспекту Абая будет проводиться от проспекта Достык до улицы Тлендиева, протяженность которого составляет 7,3 км.

«Вы знаете, что по проспекту Абая есть обособленная полоса, по этой полосе укладывается два слоя асфальтобетонного покрытия. Толщина нижнего слоя составляет 6 сантиметров, верхнего слоя - 5 сантиметров», - сказал спикер.

По его словам, в пилотном формате в этом году начали применять полимеры в составе асфальтобетонов. Введение полимеров позволит поднять температуру размягчения выше 65-70 градусов.

«Устойчивость полимеров на колееобразование в 10 раз больше, чему у обычного щебеночно-мастичного асфальта. В этом году мы по Алматы в первый раз укладываем полимерный асфальтобетон», - отметил он.

Пилот по использованию полимера реализуется на 15 магистральных улицах города - аль-Фараби, Тлендиева, Байзакова, Абая, Тургут Озала, Саина, Толе би, Шаляпина, Манаса, Калдаякова, Курмангазы, Жумалиева, Шагабутдинова, Досмухамедова, Туркебаева.

Данные магистральные улицы общей протяженностью 44 км ремонтировались с 2008 по 2015 год. Согласно общестрановому регламенту межремонтный срок службы среднего ремонта, учитывая дорожно-климатическую зону Алматы, составляет 5 лет. Благодаря новому способу ожидается усиление износостойкости, что предотвратит образование колей и позволит увеличить межремонтный срок с нынешних 5 лет до 8-10 лет.

«Согласно нормативным требованиям, движение по этим улицам мы можем запустить только в том случае, если асфальтобетон остынет до ниже 40 градусов. В тот момент формируется каркас асфальтобетонного покрытия, оно набирает прочность, и последующем не образуется колея. Поэтому я прошу жителей отнестись с пониманием к перекрытию улиц, если мы хотим ездить по качественной дороге, то должны соблюдать эти нормативные требования», - сказал он.

Ранее эксперты изучив опыт европейских стран и США, где движение после укладки нового покрытия перекрывается, приняли решение перенять данный опыт для улучшения качества дорог. Время набора прочности для смесей с полимерами составляет в среднем 36 часов.

«Работы по проспекту Абая ведутся в западном и восточном направлениях. Задействованы две подрядные организации, потому что, промежуток очень большой - 7,3 км. А мы ставим перед собой задачу - закончить средний ремонт по проспекту Абая до 26 августа и открыть движение к новому учебному году, чтобы не создавать пробки», - заметил Сагындык Телибаев.

С. Телибаев в ходе пресс-тура журналистам показал, в каком состоянии находится нынешнее асфальтобетонное покрытие проспектов Абая и аль-Фараби. Он заверил, что без среднего ремонта на этих дорогах в этом году образовались бы большие ямы.

Ремонт на проспекте аль-Фараби

В этом году по проспекту аль-Фараби проводится средний ремонт от улицы Аскарова до проспекта Достык - общая протяженность 9,3 км. На сегодня асфальт уложен от Аскарова до Жарокова.

«Сегодня ночью мы перекроем проспект аль-Фараби от улицы Жарокова до мостового сооружения в районе Есентая. На данном участке также укладывается полимерный асфальтобетон. Здесь работа построена так: мы сначала заканчиваем южную сторону в станочном направлении, потом переходим в северную сторону в западном направлении. Данные работы по среднему ремонту планируем закончить до 29 августа», - сказал Сагындык Телибаев.

Решение о применении полимеров в составе асфальтобетонных смесей в Алматы было принято совместно с отечественными и зарубежными учеными. Был рассмотрен опыт различных городов мира, как развитых, так и развивающихся стран.

В целом, спикер заметил, что из бюджета на ремонт проспектов Абая и аль-Фараби было выделено около 4 млрд тенге.

Замена бордюров

Сагындык Телибаев также обратил внимание на жалобы со стороны жителей касательно замены бордюров.

«Многие задают вопрос, почему мы меняем новые бордюры на новые? На самом деле, если вы посмотрите, то мы ранее установленные бордюры рихтуем, а потом устанавливаем их обратно на высотную отметку. Я хочу отметить, что на участке Абая количество новых бордюров не больше 1%. А по проспекту аль-Фараби общая протяженность бордюров составляет 25 тысяч метров, из них новыми будут только 3%», - сказал он.

По его словам, новые бордюры по проспекту Абая будут устанавливаться на новых островках безопасности. Ранее таких островков по Абая не было.

Ранее акимат мегаполиса опубликовал данные, содержащие информацию о свыше 200 участках дорог, где в целях улучшения дорожного покрытия или реконструкции сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения ведутся строительные и ремонтные работы. Согласно данным акимата, средний ремонт по магистральным улицам планируется завершить до начала учебного года, а улицы районного значения - до конца ноября. Всего в этом году планируется отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км.

Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в текущем году планируется поднять с 86% прошлогодних до 89%, в последующем к 2025 году - до 95%. Для указанной цели ежегодно планируется проведение среднего ремонта дорог протяженностью не менее 200 км.