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    Когда вступит в силу безвизовый режим с Китаем

    24 Июля 2023, 14:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В МИД дали разъяснения по поводу ведущихся работ, связанных с установлением безвизового режима между нашей страной и Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент со стороны Китая не поступило уведомления о завершении внутренних процедур. В свою очередь казахстанская сторона проводит внутригосударственные процедуры во взаимодействии с соответствующими государственными органами страны. Информация о вступлении в силу взаимного безвизового режима будет официально опубликована в казахстанских СМИ и размещена на официальном интернет-ресурсе МИД», - говорится в ответе МИД РК на запрос МИА «Казинформ».

    В частности, в статье 11 Соглашения о взаимном безвизовом режиме между Казахстаном и Китаем учитываются все требования для вступления в силу визы.

    «Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты получения по дипломатическим каналам последнего уведомления о завершении договаривающимися сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу», — говорится в документе.

    Напомним, ранее сообщалось, что Казахстан и Китай намерены ввести взаимный безвизовый режим.

    В конце мая официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров заявил, что безвизовый режим между Казахстаном и Китаем может вступить в силу в течение 2-3 месяцев.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Внешняя политика Казахстана МИД РК Китай
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