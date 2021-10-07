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    Когда вступает в силу запрет на регистрацию КСК

    7 Октября 2021, 14:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – КСК передадут совету многоквартирных жилых домов все документы до 1 июля 2022 года. Об этом заявил заместитель Премьер-министра РК Роман Скляр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Государственная регистрация юридического лица осуществляется Министерством юстиции и территориальными органами юстиции в отношении юридических лиц, филиалов и представительств, являющихся некоммерческими организациями в соответствии с Правилами оказания государственной услуги «Государственная регистрация юридических лиц, учетная регистрация их филиалов и представительств», - написал Роман Скляр в своем ответе на депутатский запрос.

    Он напомнил, что согласно статье 2 Закона КСК и потребительские кооперативы (ПК), зарегистрированные и осуществляющие деятельность до его введения, могут осуществлять деятельность по управлению МЖД до 1 июля 2022 года и обязаны передать совету МЖД все имеющиеся документы, связанные со строительством, содержанием и эксплуатацией МЖД, общего имущества объекта кондоминиума.

    «При этом с момента вступления в силу Закона была произведена государственная регистрация одного КСК (в городе Петропавловске), которое на сегодня проходит процедуру добровольной ликвидации в соответствии с действующим законодательством. В этой связи Министерством юстиции в территориальные органы направлено напоминание о недопущении государственной регистрации КСК. В целом вопросы, связанные с совершенствованием жилищно-коммунальной сферы, находятся на контроле Правительства», - заключил Р. Скляр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК ЖКХ Жилье
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