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Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы

7 Декабря 2021 15:46
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Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все еще продолжаются работы по восстановлению прорванной теплотрассы по проспекту Рыскулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что восстановительные работы все еще продолжаются. Планируемое время завершения - 22:00 часов.

Жители города также сняли на видео, где идут ремонтные работы. Там видно, что движение по Рыскулова в западном направлении перекрыто.

Ранее в департаменте полиции сообщили, что ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна.

Напомним, утром 7 декабря произошел порыв участка теплотрассы в окрестностях пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. В департаменте полиции города сообщили, что движение по проспекту Рыскулова в западном направлении, от улицы Жансугурова до улицы Розовой, закрыто. Горожан просили корректировать свой маршрут и объезжать данный участок.

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#Алматы   #ЖКХ   #Происшествия   #Видео  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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