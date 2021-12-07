Когда восстановят прорванную теплотрассу в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы все еще продолжаются работы по восстановлению прорванной теплотрассы по проспекту Рыскулова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
В ТОО «Алматинские тепловые сети» сообщили, что восстановительные работы все еще продолжаются. Планируемое время завершения - 22:00 часов.
Жители города также сняли на видео, где идут ремонтные работы. Там видно, что движение по Рыскулова в западном направлении перекрыто.
Ранее в департаменте полиции сообщили, что ограничение будет действовать до восстановления дорожного полотна.
Напомним, утром 7 декабря произошел порыв участка теплотрассы в окрестностях пересечения проспекта Рыскулова и улицы Жансугурова. В департаменте полиции города сообщили, что движение по проспекту Рыскулова в западном направлении, от улицы Жансугурова до улицы Розовой, закрыто. Горожан просили корректировать свой маршрут и объезжать данный участок.
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