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    Когда военный билет появится в eGov mobile

    17 Ноября 2022, 16:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на площадке СЦК сообщил о том, когда в eGov mobile появится военный билет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В социальных сетях и в СМИ сообщалось о цифровизации военного билета. Поступало ли предложение Министерства обороны? Начали ли вы работу?» - спросил журналист на пресс-конференции в СЦК.

    Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин ответил, что с Министерством обороны, в том числе и по военному билету, по прописному свидетельству проводится работа по выводу этих документов в цифровой формат.

    «Что касается цифровизации этих документов, да, мы планируем данную работу. Мы ее уже даже ведем. Думаю, эта работа будет реализована уже в следующем году. В этом году по приоритетам реализуем другие задачи, которые поставлены руководством страны. Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализована эта мера», - добавил Ростислав Коняшкин.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Цифровой Казахстан Минобороны РК
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