Когда военный билет появится в eGov mobile

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин на площадке СЦК сообщил о том, когда в eGov mobile появится военный билет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В социальных сетях и в СМИ сообщалось о цифровизации военного билета. Поступало ли предложение Министерства обороны? Начали ли вы работу?» - спросил журналист на пресс-конференции в СЦК.

Председатель правления АО «Национальные информационные технологии» Ростислав Коняшкин ответил, что с Министерством обороны, в том числе и по военному билету, по прописному свидетельству проводится работа по выводу этих документов в цифровой формат.

«Что касается цифровизации этих документов, да, мы планируем данную работу. Мы ее уже даже ведем. Думаю, эта работа будет реализована уже в следующем году. В этом году по приоритетам реализуем другие задачи, которые поставлены руководством страны. Думаю, в первом полугодии следующего года уже будет реализована эта мера», - добавил Ростислав Коняшкин.



