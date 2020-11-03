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    Когда в Казахстане запустят женскую ипотеку

    3 Ноября 2020, 17:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Когда в Казахстане запустят женскую ипотеку, сообщил директор Центрального филиала АО «Жилстройсберанк Казахстана» Жансултан Матаев на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Программа «Женская ипотека» должна была стартовать в начале этого года, но в связи с пандемией она отсрочилась. Этот вопрос прорабатывается, скоро мы заявим об этом», - сказал Жансултан Матаев, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее руководство АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБК) рассказало о реализации в Казахстане проекта по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании – женской ипотеки.

    «Еще один продукт, который Жилстройсбербанк уже запустил, но планирует реализовать в 2020 году – это проект по продвижению гендерного равенства в жилищном финансировании, или так называемая женская ипотека. Фондирование по проекту предоставит Азиатский банк развития в размере 38 млрд тенге», - отмечала заместитель председателя правления АО «Жилстройсбербанк Казахстана» Алия Айдарбекова.

    По ее словам, сейчас в Казахстане проживают 9,1 млн женщин, из них 4,4 млн входят в число занятых и половина из них самостоятельно обеспечивают свои семьи. При этом женщины получают зарплату в среднем на треть меньше мужчин.

    «Более низкий уровень доходов говорит о том, что им труднее мужчин получить доступный заем на покупку своего жилья. Займы для женщин будут выдаваться для покупки как первичного, так и вторичного жилья. Максимальная сумма кредита составит 30 млн тенге. Для его получения женщине достаточно будет иметь минимальный первоначальный взнос в размере 15%, при условии, если ее доход будет ниже 200 тысяч тенге и 20% для тех, чей доход составляет более 200 тысяч тенге», - подчеркнула Алия Айдарбекова.

    Процентная ставка, предварительно, будет на уровне 12%.

    Автор:

    Серик Сабеков

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