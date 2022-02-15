Когда в Казахстане разработают подходы по предельным размерам земель сельхозназначения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил до 1 апреля 2022 года представить основные подходы по утверждению предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Главой государства поставлена задача до 1 мая 2022 года утвердить предельные размеры земельных участков сельскохозяйственного назначения. Реализация поручения требует научно обоснованного подхода с учетом региональных особенностей. Поручаю Министерству сельского хозяйства в срок до 1 апреля 2022 года представить основные подходы по утверждению предельных размеров земельных участков сельскохозяйственного назначения», - сказал Алихан Смаилов по итогам заседания Правительства.

Глава Кабмина добавил, что Главой государства неоднократно поднимался вопрос обеспечения местного населения пастбищами.

«Правительством совместно с акимами регионов создана соответствующая Рабочая группа, которая обеспечила снижение дефицита пастбищ в населенных пунктах. Эту работу необходимо продолжить с учетом данных Генеральной прокуратуры, и до конца года решить все вопросы по обеспечению местного населения пастбищами», - подчеркнул Алихан Смаилов.



