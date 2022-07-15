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    Когда в Казахстане ожидается пик заболеваемости  КВИ

    15 Июля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз по заболеваемости КВИ на ближайшие несколько месяцев озвучила министр здравоохранения РК Ажар Гиният, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «При пессимистичном сценарии ожидается до 4 тыс. больных в сутки. При реалистичном сценарии – до 2,5 тыс. случаев в сутки. При оптимистичном сценарии – до 1 тыс. случаев в сутки», - сказала Ажар Гиният на брифинге в СЦК.

    При этом глава Минздрава отметила, что заболеваемость будет расти.

    «Заболеваемость будет расти до и в течение августа, снижение ожидается в конце августа и в сентябре», - уточнила Ажар Гиният.

    Ранее сообщалось , что в Казахстане с 20 июня отмечается рост заболеваемости КВИ, за последнюю неделю по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость выросла в 2,5 раза.

    По данным Минздрава, в сутки регистрируется до 1300 случаев КВИ+ и до 15 случаев КВИ-.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минздрав РК Здравоохранение Коронавирус в РК
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