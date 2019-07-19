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    Когда в Казахстане будет внедрена сеть 5G

    19 Июля 2019, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Абылайхан Оспанов рассказал о планах по внедрению в Казахстане сети 5G , передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «У нас ведется пилотный проект по 5G в Нур-Султане,Алматы, Алматинской области, Шымкенте. Он покажет, что необходимо, какиересурсы необходимы от провайдеров. По результатам будет введен 5G», - сказалАблайхан Оспанов в интервью журналистам в Правительстве.

    Он также добавил, что для этого будут необходимысоответствующие телефоны.

    «Вы знаете, что Казахстан был одним из первых, кто началвнедрение 4G, и вот мы сегодня начинаем одними из первых внедрять 5G. Чтобызапускать его тиражирование, необходимыеще и телефоны, которые поддерживают 5G», - резюмировал Абылайхан Оспанов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
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