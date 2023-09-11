Когда улучшатся дороги в ЗКО – интервью с главой филиала Наццентра качества дорожных активов

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – В своем нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил решить проблемы в сфере строительства автомобильных дорог. Как отметил Президент, их качество не выдерживает критики. Родовыми болезнями данной отрасли он назвал несвоевременное и некачественное выполнение работ, высокий уровень коррупции, низкую конкуренцию. Поэтому Президент поручил принять конкретные меры уже до конца года. В этой связи корреспондент МИА «Казинформ» побеседовал с директором филиала «Национального центра качества дорожных активов» по ЗКО Абылайханом Алшынбаевым.

- Абылайхан Ерболулы, как вы считаете, почему в отрасли строительства автомобильных дорог растет уровень коррупции. Какие меры необходимо принять, чтобы искоренить коррупцию?

- К сожалению, есть пробелы. Тем не менее, в Национальном центре качества дорожных активов постоянно ведется работа по искоренению коррупции, развитию культуры против коррупции. Наццентр получил сертификат по международному стандарту «Система управления против коррупции». Наряду с этим, около 30 сотрудников предприятия получили сертификат «Подготовка системы менеджмента против коррупции» в соответствии с ISO 37001:2016. Каждый год анализируются причины и риски коррупции. Для искоренения проводятся мероприятия по повышению культуры против коррупции. Лабораторные исследования переводятся в цифровую систему. Лабораторные помещения оборудованы системой камер видеонаблюдения.

Вводится система штрихкодирования отбираемых проб, для того чтобы сотрудники лаборатории не знали пробы каких подрядных организаций испытывают.

Кроме того, в апреле текущего года порядка 40 сотрудников Предприятия прошли психофизиологическое тестирование на полиграфе по вопросам противодействия коррупции.

В ближайший месяц также планируется дополнительное психофизиологическое тестирование на полиграфе по вопросам противодействия коррупции 13 начальников отделов, заведующих лабораторий и директоров филиалов Предприятия.

В рамках превенции коррупционных проявлений произведена ротация 14 работников Предприятия, в том числе 10 директоров филиалов.

По итогам антикоррупционного мониторинга и проводимых проверочных мероприятий, касательно расхождений результатов испытаний по автодорогам республиканского значения, в целях минимизации коррупционных рисков и проявлений прошли переаттестацию 34 работника Предприятия, кроме того с 9 работниками был расторгнут трудовой договор.

Думаю, что это конкретные шаги, принятые для минимизации уровня коррупции.

- Ни для кого не секрет, что затянулось строительство автодорог Онеге-Бисен-Сайкын и Казталов-Жанибек на границе с Российской Федерацией. Глава государства по этому поводу дал конкретное поручение. Сообщалось, что в следующем году полностью завершат строительство. Что вы скажете по этому поводу?

- Да, действительно актуальными являются вопросы касательно качества строительства дорог в ЗКО. Да вы верно подметили, в настоящее время активно ведется строительство автодороги Онеге-Бисен-Сайкын. В следующем году капитальный ремонт данного участка планируется полностью завершится. В настоящее время работы по нижнему слоя необходимо завершить на участке порядка 48 км, для того чтобы открыть движение по основной дороге.

- Сколько средств выделено на эти цели?

- Опираясь на сведения национальной компании «КазАвтоЖол», на два проекта выделены 31, 5 млрд тенге. Строительство водопропускных труб и мостов завершены на 85%. Полностью завершены работы по строительству скотопрогонных переходов. Положили новый асфальт, обеспечено движение. В частности, построено 15 км дорог из Куйгенколя до Жанибека, из Казталовки до Ащысай. С начала года прибыло 32 256 вагонов, перевезено 2,2 млн щебня. В настоящее время к перевозке инертного материала привлечено около 1 800 вагонов.

Еще один важный проект в регионе – в прошлом году началось строительство автодороги Подстепный-Теректи. Ведется работа над двумя крайними лотами. В этом году построено 17 километров дорог. Срок завершения по планам - 2025 год.

- Какие недостатки выявлены в ЗКО в ходе контроля качества строительства республиканских дорог? Какие меры приняты в отношении виновных?

- Сотрудники Национального центра качества дорожных активов с начала года провели 300 проверок дорог, получены около 1 тысячи проб. Из них 370 не соответствуют требованиям. В ходе данной проверки выявлено порядка 150 нарушений, отправлены 250 писем ответственным предприятиям. В первую очередь, мы обращаем внимание на качество. Если бы подрядчики ответственно выполняли свою работу, региональные дороги построили бы качественно. В свою очередь, это сказалось бы на повышении качества жизни жителей региона. Поэтому мы тоже ожидаем положительные изменения после Послания Президента. В Послании говорится о важных изменениях, касающихся нашей сферы. Одно из них – появление отдельного Министерства транспорта. На это ведомство возлагается особая надежда. В свою очередь, как Национальный центр качества дорожных активов в своей ежедневной работе приложим все усилия для качественного выполнения поручений, указанных в Послании. В данном случае многое зависит от Заказчика и его позиции касательно выполняемых работ. Необходимо строго придерживаться действующих нормативно-технических документов, нормативно-правовых актов и условий подписанных договоров подряда. Для этого созданы все необходимые условия. Главное – чтобы у каждого из нас было желание, стремление вносить свой вклад в решение злободневных вопросов.

- Спасибо за беседу!