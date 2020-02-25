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    Когда у Казахстана появится киберщит собственного производства, рассказали в МЦРИАП

    25 Февраля 2020, 12:40

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов рассказал о планах по переходу на отечественный продукт в сфере кибербезопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Кадрового потенциала у нас в стране достаточно, у нас много талантливой молодежи. Astana hub – это кузница молодых кадров. Это те ребята, которые здесь проходят акселерацию и которые потом будут принимать участие в реализации программы «Киберщит Казахстана». С финансовой точки зрения государство сделало все необходимое – первоначально заложено 28 млрд тенге на реализацию этой программы», - сказал Руслан Абдикаликов на презентации сотрудничества между компаниями T&T Security и мировым лидером в сфере кибербезопасности Trend Micro Incorporated.

    «Конечно, стартовать сразу с казахстанскими решениями мы не можем, как вы понимаете, Казахстан был к этому не готов. Но одна из особенностей программы заключается в том, что мы со временем должны провести процедуру импортозамещения. И те продукты иностранного производства, которые мы сейчас используем, заменим на отечественные», - заверил он.

    По его словам, подписание договора между компаниями направлено как раз на это.

    «У нас также есть и другие решения, которым сейчас наше министерство активно помогает. К примеру, есть Реестр доверенной продукции – это тот механизм, с помощью которого государство позволяет нашим отечественным компаниям быть в более привилегированном положении по отношению к зарубежным аналогам. Реестр обязывает все государственные органы и квазигосударственный сектор покупать продукцию именно из этого реестра», - отметил спикер.

    Он подчеркнул, что реестр – один из механизмов государственной поддержки.

    «Мы полагаем, что с течением времени будем очень часто участвовать в таких мероприятиях, когда мировые лидеры будут приходить к отечественным разработчикам, потому что у наших ребят очень много интересных идей. И в конечном итоге Казахстан будет защищен киберщитом собственного производства», - выразил надежду Р. Абдикаликов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Связь, ТВ, IT Безопасность Цифровой Казахстан
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