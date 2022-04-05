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    Когда тенге не будет зависеть от доллара и рубля - ответ главы Минфина

    5 Апреля 2022, 13:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК - министр финансов Ерулан Жамаубаев разъяснил, когда национальная валюта не будет зависеть от доллара и рубля, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это произойдет, когда у нас стабилизируется платежный баланс, когда экспортная операция и текущий счет будут покрывать импортную операцию, то есть, когда валютные поступления, выручка по производственному сектору, по экспорту будет поступать в значительном объеме, превышать», - объяснил Ерулан Жамаубаев журналистам в кулуарах заседания Правительства.

    По словам министра финансов, за счет произведенной продукции будут получать экспортную выручку.

    Ранее заместителю Премьер-Министра, министру финансов РК задали вопрос по поводу курса доллара к тенге. Ерулан Жамаубаев напомнил, что в бюджет закладывается не прогнозный курс, а расчетный.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Правительство РК Экономика Минфин РК Тенге Финансы
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