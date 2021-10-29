Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Когда столица полностью перейдет на цифровое телевидение

    29 Октября 2021, 14:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице до конца осени текущего года планируется полностью отключить аналоговое телевидение и перейти на цифровое. Эта работа проводится в рамках четвертого этапа реализации проекта по внедрению цифрового эфирного телевещания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    Напомним, проект по поэтапному внедрению цифрового эфирного телевещания с полным отключением аналогового телевидения реализуется в Казахстане с 2018 года.

    Полностью отключено устаревшее телевещание на сегодня в таких регионах страны, как Мангистауская, Жамбылская, Туркестанская, Алматинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент.

    В рамках четвертого этапа реализации проекта до 1 декабря 2021 года планируется полное отключение аналогового телевидения в Нур-Султане. По сети цифрового эфирного телевещания жителям и гостям столицы доступно 25 телеканалов в цифровом качестве.

    Переход на цифровое ТВ открывает доступ к большему количеству каналов, чем прежде. Помимо этого, ЦЭТВ обеспечивает высокое качество изображения и звука. Здесь, в отличие от «аналога», изображение не прерывается, звук не пропадает. Оно такое же, как у спутникового или кабельного ТВ, но отличается тем, что цифровое эфирное телевещание абсолютно бесплатное.

    Чтобы подключиться к нему, необходимо убедиться, что телевизор поддерживает цифровой стандарт вещания DVB-T2, абоненту останется лишь подключить дециметровую антенну. Если телевизоры не поддерживают стандарт DVB-T2, то нужно приобрести приёмник цифрового сигнала.

    С целью завершения реализации проекта по переходу на цифровое эфирное телевещание с полным отключением аналогового телевидения планируется построить и модернизировать 827 цифровых радиотелевизионных станций по всей территории Казахстана. На сегодняшний день в эксплуатацию введено 546 радиотелевизионных станций. Таким образом, удалось обеспечить гарантированным доступом к цифровому телевидению 91,11% населения.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Связь, ТВ, IT Цифровой Казахстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автоматизированная система госконтроля бизнеса заработает в Казахстане с 2024 года
    Международный форум по цифровизации сельского хозяйства в РК: от теории к практике
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    4 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам