Когда стартует VIII зимняя Универсиада в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в республиканском велотреке «Сарыарка» состоялась пресс-конференция, посвященная VIII зимней Универсиаде, организованная Национальным научно-практическим центром физической культуры Министерства образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу отметил, что развитие массовой физической культуры должно стать пирамидой, выходящей на вершину новых чемпионов. Это создаст основу здоровой и активной молодежи, в конечном счете, сильной нации. Универсиада станет одним из актуальных проведенных мероприятий в РК. С 20 февраля по 20 марта пройдет VIII зимняя Универсиада Казахстана, посвященная 1150-летию Абу Насыра аль-Фараби. В Универсиаде примут участие около 1000 студентов», - рассказал генеральный директор РГКП «Национальный научно-практический центр физической культуры» МОН РК Садык Мустафаев.

Соревнование будет проводиться по пяти видам спорта. С 20 по 24 февраля в Усть-Каменогорске пройдет зимнее президентское многоборье, в Алматы с 26 февраля по 7 марта – керлинг, в городе Риддере будут проводиться зимнее спортивное ориентирование с 4 по 9 марта, а также биатлон и лыжные гонки - с 14 по 20 марта.

«9 университетов подали заявку на участие в зимней Универсиаде. Это Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова, Таразский государственный университет имени М. Х. Дулати, Костанайский государственный педагогический университет. Также Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева, Северо-Казахстанский государственный университет имени М. Козыбаева, Казахский национальный женский педагогический университет, Казахстанско-Американский свободный университет, Костанайский государственный университет имени Ахмета Байтурсынова и Кокшетауский государственный университет (КГУ) имени Шокана Уалиханова. Победители Универсиады примут участие в ХХX Зимней Унивезсиаде, которая пройдет с 21-31 января 2021 года в г. Люцерн (Швейцария)», - добавил Садык Мустафаев.

Как он отметил, для повышения заинтересованности обучающихся в участии Гимназиады и Универсиады совместно с Министерством культуры и спорта РК проводится работа по внесению изменений и дополнений в правила присвоения спортивных званий, разрядов, квалифицированных категорий, а также для регистрации в Министерстве юстиции РК на присвоение звании спортсменам (МСМК, МС, КМС).

Кроме того, учителя физической культуры совместно с информационно-аналитическим центром рассматривают вопрос о создании базы спортивных результатов учащихся и учителей для получения ими вознаграждения тренером при показателе результатов международных соревнований.

Как рассказали на пресс-конференции, с целью развития волейбольного спорта среди студентов, определения студенческой сборной для участия в международных соревнованиях, развития сотрудничества и расширения связей между спортивными клубами вузов ННПЦФК МОН РК организует «Казахстанскую студенческую лигу» по волейболу. Лига состоит из пяти этапов и будет проводиться по международным правилам FIVB. Первый этап начнется 23 февраля в Туркестане.

Отметим, на Х летней Книверсиаде Казахстана по 38 видам спорта соревновались более 4000 участников. Победители Универсиады отправились в Неаполь (Италия) для участия в ХХХ летней Универсиаде по 10 видам спорта. Казахстан завоевал 7 медалей. В начале прошлого года в Красноярске прошла ХIX зимняя Универсиада. По 9 видам спорта соревновались 94 спортсмена. Студенты нашей страны также завоевали 7 медалей.