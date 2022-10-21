Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Выборы

    Когда состоятся теледебаты кандидатов в Президенты РК

    21 Октября 2022, 20:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Телевизионные дебаты кандидатов в Президенты Казахстана планируется провести 11 ноября на телеканале «Хабар». Об этом стало известно на заседании Центральной избирательной комиссии РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «11 ноября мы планируем проведение телевизионных дебатов на телеканале «Хабар» с участием кандидатов в Президенты. Мы говорим об этом заранее, на самом старте предвыборной агитации для того, чтобы у кандидатов и их штабов была возможность заранее полноценно подготовиться», - заявил председатель ЦИК Нурлан Абдиров в ходе заседания.

    Как пояснила член ЦИК Анастасия Щегорцова, кандидаты в Президенты вправе участвовать в предвыборных дебатах.

    «Порядок и условия проведения предвыборных дебатов определяет Центральная избирательная комиссия», - добавила член ЦИК.

    Сегодня в 18:00 стартовала предвыборная агитация кандидатов в Президенты Казахстана.

    Шесть человек зарегистрированы кандидатами в Президенты.

    Фото: pistolentraining.de

    Автор:

    Акбота Кузекбай

    Выборы ЦИК Президентские выборы - 2022
    Новости по теме
    Новости по теме
    Стартовала предвыборная агитация кандидатов в президенты Турции
    Второй тур президентских выборов в Турции будет проведен 28 мая
    Выборы президента Турции: подсчитано 99,38% голосов
    Готовы принять это решение - Эрдоган о возможности второго тура выборов
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    4 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    5 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    Новости партнеров