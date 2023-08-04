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    Когда состоятся первые матчи казахстанских клубов в третьем раунде еврокубков

    4 Августа 2023, 19:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - «Астана», «Тобол» и «Актобе» представят Казахстан в третьем отборочном раунде еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Астана» в третьем раунде Лиги Европы сыграет с болгарским «Лудогорцем».

    Первый матч пройдет 8 августа в Астане и начнется в 20:00 по местному времени.

    «Тобол» в третьем раунде Лиги Конференций встретится с североирландским «Дерри Сити». Первый матч пройдет 10 августа в Костанае и начнется в 20:00. «Актобе» на этой же стадии турнира сыграет с румынским «Сепси».

    Первый матч пройдет 10 августа в Сфынту-Георге и начнется в 23:00 по Астане.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

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