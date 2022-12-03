Когда состоятся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 7 декабря на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре пройдут матчи 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Время начала матчей указано по времени Астаны.

3 декабря. 21:00 Нидерланды — США

4 декабря. 01:00 Аргентина — Австралия

4 декабря. 21:00 Франция — Польша

5 декабря. 01:00 Англия — Сенегал

5 декабря. 21:00 Япония — Хорватия

6 декабря. 01:00 Бразилия — Южная Корея

6 декабря. 21:00 Марокко — Испания

7 декабря. 01:00 Португалия — Швейцария.

Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Перед стартом турнира главным фаворитом считалась сборная Бразилии. Также в тройку претендентов на титул входили сборные Франции (действующий чемпион мира) и Аргентины.

Ранее Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, а вот сборная Уругвая победила Гану, но не смогла выйти в плей-офф чемпионата. Далее Швейцария обыграла Сербию, а камерунцы обыграли Бразилию, но вылетели с турнира.

Фото: sports.kz



