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    Когда состоятся матчи 1/8 финала ЧМ-2022 по футболу

    3 Декабря 2022, 07:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 3 по 7 декабря на чемпионате мира-2022 по футболу в Катаре пройдут матчи 1/8 финала, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

    Время начала матчей указано по времени Астаны.

    3 декабря. 21:00 Нидерланды — США

    4 декабря. 01:00 Аргентина — Австралия

    4 декабря. 21:00 Франция — Польша

    5 декабря. 01:00 Англия — Сенегал

    5 декабря. 21:00 Япония — Хорватия

    6 декабря. 01:00 Бразилия — Южная Корея

    6 декабря. 21:00 Марокко — Испания

    7 декабря. 01:00 Португалия — Швейцария.

    Чемпионат мира в Катаре продлится до 18 декабря. Перед стартом турнира главным фаворитом считалась сборная Бразилии. Также в тройку претендентов на титул входили сборные Франции (действующий чемпион мира) и Аргентины.

    Ранее Южная Корея победила Португалию и вышла в плей-офф, а вот сборная Уругвая победила Гану, но не смогла выйти в плей-офф чемпионата. Далее Швейцария обыграла Сербию, а камерунцы обыграли Бразилию, но вылетели с турнира.

    Фото: sports.kz
    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
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