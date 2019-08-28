Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Интеграция и партнерство

    Когда состоится открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в Нур-Султане

    28 Августа 2019, 15:52

    АБУ-ДАБИ. КАЗИНФОРМ - Посол Республики Казахстан в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) Мадияр Менилбеков встретился с заместителем премьер-министра, министром по делам президента ОАЭ шейхом Мансуром бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    В ходе встречи обсуждены вопросы организации ранее запланированных мероприятий и визитов на высоком уровне. Отмечена важность проведения очередного раунда межправительственной комиссии в Абу-Даби в сентябре этого года, а также поиска путей дальнейшего развития сотрудничества.

    Посол вновь подтвердил готовность казахстанской стороны оказать поддержку реализации достигнутых ранее договоренностей в сфере инвестиций. В этой связи, обсуждено текущее положение проекта по производству полиэтилена в Атырауской области. Вместе с тем, стороны подчеркнули, что официальное открытие комплекса «Абу-Даби Плаза» в преддверии празднования Дня столицы Казахстана в следующем году станет грандиозным историческим событием для двух стран.

    Обсуждена также культурно-гуманитарная кооперация и активно развивающееся сотрудничество в сфере образования. В этой связи, казахстанский дипломат поблагодарил эмиратскую сторону за создание Центра имени шейхи Фатимы бинт Мубарак по изучению арабского языка в школе-лицее №84 в городе Нур-Султане, а также за назначение грантов для успевающих учеников школы в высших учебных заведениях ОАЭ.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Астана Арабские эмираты
    Новости по теме
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Сухостой горит на Кургальжинском шоссе под Астаной
    3 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    4 Убийство казахстанской журналистки в Грузии прокомментировали в МИД РК
    5 В Казахстане задержаны преступные группы за регистрацию авто по поддельным документам