Когда состоится матч сборной Казахстана по футболу против Франции на чемпионат мира-2022

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 13 ноября сборная Казахстана по футболу сыграет с командой Франции в рамках отборочного раунда чемпионата мира-2022. Уже объявлен состав сборной Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Главный тренер национальной сборной Казахстана Талгат Байсуфинов огласил расширенный список футболистов, вызванных на ноябрьские матчи против Франции и Таджикистана.

Воспитанники шымкентского футбола, футболисты «Ордабасы», вратарь Бекхан Шайзада, защитник Сагадат Турсынбай и полузащитник Султанбек Астанов вошли в состав главного тренера национальной сборной Казахстана Талгата Байсуфинова на матч чемпионата мира-2022 против Франции и на товарищескую игру со сборной Таджикистана.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Стас Покатилов («Кайрат»), Мухамеджан Сейсен («Тараз»), Игорь Шацкий («Шахтер»), Бекхан Шайзада («Ордабасы»);

Защитники: Марат Быстров («Ахмат», Россия), Абзал Бейсебеков («Астана»), Темирлан Ерланов, Юрий Логвиненко (оба — «Актобе»), Сергей Малый, Александр Марочкин (оба — «Тобол»), Нуралы Алип, Ян Вороговский (оба — «Кайрат»), Ескендир Кыбырай («Шахтер»), Алибек Касым («Кызыл-Жар СК»), Максат Тайкенов («Каспий»), Еркин Тапалов («Акжайык»), Сагадат Турсынбай («Ордабасы»);

Полузащитники: Бактиер Зайнутдинов (ЦСКА, Россия), Исламбек Куат («Астана»), Асхат Тагыберген, Азат Нургалиев, Самат Жарынбетов (все — «Тобол»), Георгий Жуков («Висла», Польша), Султанбек Астанов («Ордабасы»), Рамазан Оразов («Актобе»), Владислав Васильев («Андижан», Узбекистан);

Нападающие: Оралхан Омиртаев («Шахтер»), Артур Шушеначев («Кайрат»), Айбар Жаксылыков («Жетысу»), Рамазан Каримов («Каспий»).

Тренерский штаб: Талгат Байсуфинов — главный тренер, Игорь Свечников — ассистент главного тренера, Сергей Калюбин — ассистент главного тренера, Марат Еслямов — тренер по физической подготовке, Николай Родионов — тренер вратарей, Нурлан Битугулов — врач, Евгений Карнаухов — массажист, Алексей Гудзев — массажист, Александр Шапкин — массажист, Владимир Фрайнд — видеоаналитик, Ермухамед Мауленов — медиа-офицер, Ербол Каиров — медиа-офицер, Саясат Дюсембиев — видеооператор, Максим Шауберт — администратор, Толеухан Кульдиков — менеджер.

Учебно-тренировочный сбор команды стартует 7 ноября в Нур-Султане. Заключительный матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции состоится в ночь с 13 на 14 ноября на стадионе «Парк де Пренс». Игра начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.

Через 3 дня команда Талгата Байсуфинова примет сборную Таджикистана. Игра состоится на стадионе «Астана Арена» в 19:00 по местному времени.

Напомним, женская национальная сборная Казахстана в матче квалификации ЧМ-2023 уступила команде Франции со счетом 0:5.