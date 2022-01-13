Когда смогут вернуться на родину застрявшие за границей во время ЧП казахстанцы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Авиакомпания FlyArystan начала возвращение на родину казахстанцев, застрявших за рубежом во время чрезвычайного положения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Рейсы лоукостера не состоялись в первые дни ЧП из Кутаиси (Грузия), Дубая и Шарджи (ОАЭ), а также Стамбула (Турция).

Из Грузии, как сообщили в пресс-службе авиакомпании, 15 января 2022 года состоится рейс Кутаиси - Нур-Султан, 13 – января – Кутаиси - Атырау, 14 января – Кутаиси - Актау.

Из ОАЭ возвращение казахстанцев запланировано на 13 и 17 января по направлению Дубай - Актау и на 15 и 17 января - по направлению Дубай - Шымкент.

Ранее сообщалось, что казахстанцы не могут вылететь из Шарджи. Из этого города ОАЭ до сих пор остаются пассажиры, рейсы которых должны были состояться еще 5 и 7 января. По данным очевидцев, их число составляет около 500 человек.

В пресс-службе, отвечая на вопрос агентства, добавили, что пассажиры из Шарджи смогут вернуться в Казахстан через Дубай. До аэропорта в Дубае казахстанцам нужно добраться самостоятельно.

«Мы предлагаем только перелет. ЧП – это ситуация, которая возникла не по вине авиакомпании. Но эти пассажиры в приоритете. Их заберут первыми. Им нужно подойти на стойку регистрации», - подчеркнули в пресс-службе.

Также авиакомпания информирует, что пассажиры, чьи рейсы не состоялись, или которые отказались от перелета во время ЧП (5-19 января) могут оформить полный возврат стоимости билетов или перебронировать билеты на вылеты до 31 января 2022 года. Пассажирам нужно обращаться по месту приобретения билетов. Купившие билеты на сайте авиакомпании flyarystan.com или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат или перебронирование. В случаях некорректной работы системы и неполного возврата средств просим писать на электронную почту refund@flyarystan.com. Все запросы обязательно будут обрабатываться в порядке очереди, но из-за сложившейся ситуации ответы могут быть предоставлены позже.

Ежедневное расписание рейсов публикуется на flyarystan.com и в мобильном приложении FlyArystan, на официальных страницах в социальных сетях в Instagram, Facebook и Telegram, а также в средствах массовой информации.

Пассажиров внутренних рейсов просят пребывать на регистрацию за 2 часа, а международных рейсов - за 3 часа до вылета.

С 11 января возобновлена работа контакт-центра по номеру +7 727 3311010 (с 09:00 до 21:00 по времени Нур-Султана), what’s app бота по номеру +7 702 7020227 и live-чата в мобильном приложении FlyArystan/на сайте flyarystan.com (с 09:00 до 17:00). В связи с большой загрузкой линии связи могут быть перегружены, а время ожидания ответа более длительным. Также возможно изменение графика работы центров коммуникации.

Напомним, сегодня первые пассажиры после возобновления работы аэропорта Алматы полетели по маршруту Алматы — Нур-Султан.