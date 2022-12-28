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    Когда решат проблему дефицита автобусов в Астане

    28 Декабря 2022, 13:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обещают уже в следующем году решить проблему дефицита автобусов. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всем известно, что поступает много обращений по поводу нехватки автобусов и длительное время ожидания на некоторых автобусных линиях. Сейчас увеличиваете сообщения. Насколько увеличится количество автотранспорта, автобусов?» - задала вопрос депутат маслихата Динара Уразалина.

    Глава управления транспорта ответил, что на данный момент действительно существует дефицит по 400 новым автобусам.

    «В данном направлении работу ведем. В следующем году уже планируем закрыть эту проблему», - заверил Жансултан Сапарбаев.

    По его словам, в новом году в столице появится 8 новых маршрутов, 24 пригородных маршрута.

    «Также поменяли расчетные тарифы на 6 новых маршрутах. Если раньше было 248 тенге, сейчас 300 тенге. Итого, у нас 89 маршрутов, из них 25 пригородных», - добавил Жансултан Сапарбаев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Астана Транспорт
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