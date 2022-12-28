Когда решат проблему дефицита автобусов в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столичном управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры обещают уже в следующем году решить проблему дефицита автобусов. Об этом на заседании маслихата сообщил руководитель управления Жансултан Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем известно, что поступает много обращений по поводу нехватки автобусов и длительное время ожидания на некоторых автобусных линиях. Сейчас увеличиваете сообщения. Насколько увеличится количество автотранспорта, автобусов?» - задала вопрос депутат маслихата Динара Уразалина.

Глава управления транспорта ответил, что на данный момент действительно существует дефицит по 400 новым автобусам.

«В данном направлении работу ведем. В следующем году уже планируем закрыть эту проблему», - заверил Жансултан Сапарбаев.

По его словам, в новом году в столице появится 8 новых маршрутов, 24 пригородных маршрута.

«Также поменяли расчетные тарифы на 6 новых маршрутах. Если раньше было 248 тенге, сейчас 300 тенге. Итого, у нас 89 маршрутов, из них 25 пригородных», - добавил Жансултан Сапарбаев.



