Когда пройдут выпускные экзамены в школах Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году учебные занятия в школах города завершаются 31 мая. На какие даты назначены выпускные экзамены для учеников 9 и 11 классов, на онлайн-брифинге сообщил заместитель руководителя управления образования Астаны Серик Адылбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата.

В этом учебном году 9 класс завершают 18 443 учащихся, 11 класс – 9 539 человек.

Итоговые выпускные экзамены обучающихся 9 (10) классов пройдут со 2 по 13 июня.

Они будут проводиться по четырем предметам в разные даты.

2 июня будут сдавать письменный экзамен по казахскому языку в форме эссе;

6 июня - письменный экзамен по математике (алгебре);

9 июня - письменный экзамен по казахскому языку и литературе - в классах с русским языком обучения, по русскому языку и литературе - в классах с казахским языком обучения;

13 июня - письменный экзамен по предмету по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, история Казахстана, всемирная история, литература (по языку обучения), иностранный язык (английский/французский/немецкий), информатика).

Государственные выпускные экзамены для обучающихся 11 (12) классов пройдут с 5 по 19 июня по пяти предметам:

письменный экзамен по предметам «Казахский язык», «Русский язык» - 5 июня;

письменный экзамен по предмету «Алгебра и начала анализа» - 8 июня;

устный экзамен по предмету «История Казахстана» - 12 июня;

письменный экзамен по предметам «Казахский язык и литература» - в школах с русским языком обучения, «Русский язык и литература» - в школах с казахским языком обучения - 15 июня.

письменный экзамен по выбору (физика, химия, биология, география, геометрия, всемирная история, основы права, литература, иностранный язык (английский/ французский/ немецкий), информатика) - 19 июня.

«Экзаменационные материалы 11 класса будут направлены в каждую организацию образования в электронном формате на электронную почту первого руководителя в день проведения экзаменов в 7:00», - сообщил заместитель руководителя управления.



