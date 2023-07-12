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    Когда проезд по БАКАД станет платным и какие будут тарифы

    12 Июля 2023, 11:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев подписал приказ о запуске Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороги (БАКАД) на платной основе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после первого официального опубликования (10 июля), то есть 21 июля.

    В документе говорится, что протяженность платной дороги составляет 66 км, срок использования платной дороги - 16 лет.

    Также опубликована стоимость поездки по БАКАД вне зависимости от пройденного пути в течение одного часа:

    - легковые автомобили – 0,07 МРП (241,5 тенге);

    - автобусы до 16 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 0,08 МРП (276 тенге);

    - автобусы до 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 0,14 МРП (483 тенге);

    - автобусы от 32 пассажирских мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 10 тонн – 0,16 МРП (552 тенге);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 0,2 МРП (690 тенге);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 0,22 МРП (759 тенге).

    Кроме того, действует абонентская плата для местных автотранспортных средств, зарегистрированных в населенных пунктах, прилегающих к платному участку.

    Стоимость абонентской платы за месяц:

    - легковые автомобили – 0,5 МРП (1725 тенге);

    - автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 0,6 МРП (2070 тенге);

    - автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 1 МРП (3450 тенге);

    - автобусы от 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 10 тонн – 1,5 МРП (5175 тенге);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 2 МРП (6900 тенге);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 2,5 МРП (8625 тенге).

    Стоимость абонентской платы за год:

    - легковые автомобили – 5 МРП (17 250 тенге);

    - автобусы до 16 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 2,5 тонны – 6 МРП (20 700 тенге);

    - автобусы до 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 5,5 тонны – 10 МРП (34 500 тенге);

    - автобусы от 32 мест и грузовые автомобили грузоподъёмностью до 10 тонн – 15 МРП (51 750 тенге);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 10 до 15 тонн – 20 МРП (69 000);

    - грузовые автомобили грузоподъёмностью от 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 25 МРП (86 250 тенге).

    Стоимость поездки тарифицируется по времени нахождения на платной дороге (участке) и типу автотранспортного средства, и не зависит от пройденного автотранспортным средством пути.

    Движение по Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге официально было открыто 16 июня.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

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