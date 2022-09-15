Когда принимаются важные решения, нужно смотреть на благо человека - Папа Римский Франциск

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Папа Римский Франциск призвал защищать права всех людей на Земле, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Давайте защищать права всех и каждого на религию, на надежду, на красоту, на небо, ибо не только Казахстан «в небе золотое солнце», как поется в его гимне, но и каждая человеческая личность. Каждый мужчина и каждая женщина обладают неповторимой уникальностью и если пребывает в общении с божественным, может освещать Землю особым светом. Поэтому, католическая церковь, неустанно провозглашающая нерушимое достоинство каждой личности, сотворенной по образу Бога, также верит в единство человеческой семьи. Верит, что все народы составляют одну общину, имеют одно начало, потому что Бог поселил весь род человеческий на лице Земли», - сказал Папа Римский на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий.

По его словам, с самого начала этого Съезда святой престол принимал в нем активное участие и желает участвовать в нем дальше.

«Пусть путь межрелигиозного диалога будет совместным путем к миру. Он необходим и мы не должны поворачивать назад. Межрелигиозный диалог – это не только возможность, это срочное и незаменимое служение человеку во хвалу и славу творца всех нас. Размышляя об этом нашем совместном пути, я спрашиваю себя: «Что же нас объединяет?». Иоанн Павел II, который 21 год назад в этом же самом месяце посетил Казахстан, сказал, что все пути церкви ведут к человеку. Человек – это путь церкви. Хочу заявить сегодня, что человек – это путь всех религий», - отметил Понтифик.

«Конкретный человек, переживший пандемию, терзаемый войной, страдающий от безразличия – человек немощный и чудесное творение, которое пропадает без творца. Когда принимаются важные решения, следует смотреть не на стратегические и экономические цели, на национальные, военные или энергетические интересы, а на благо человеческой личности. Для осуществления по-настоящему грандиозных решений следует смотреть на детей, молодежь, на их будущее, на стариков, на их мудрость, на простых людей и на их конкретные нужды», - заключил Папа Римский Франциск.

Вчера в Нур-Султане начал работу VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выступил на открытии мероприятия. Специальный представитель англиканской церкви Джо Бейли Уэллс огласила итоговый документ VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Декларация состоит из 35 пунктов. Следующий VIII Съезд лидеров мировых и традиционных религий пройдет в 2025 году в столице Казахстана.

Ранее Папа Римский Франциск поделился мыслями о казахстанском флаге.



