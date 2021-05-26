Когда примут закон «Об общественном контроле», рассказала Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Аида Балаева рассказала о проводимой работе в направлении развития гражданских инициатив, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Государство ежегодно наращивает партнерство с НПО. При этом всё это не упирается только в финансовую поддержку в виде грантов и социального заказа, как это принято считать в обывательской среде. Хотя объем финансирования госсоцзаказа за последние 5 лет увеличился в 2 раза, грантов - в 3 раза. Благодаря этому ежегодно в среднем реализуется около 2 тысяч социально значимых проектов. Но опять-таки всё это тактические задачи, которые государство будет решать на постоянной основе. Главная наша цель – это создание нормальных, цивилизованных условий для полноценной реализации гражданских инициатив и саморазвития НПО», - сказала Аида Балаева на отчетной встрече с населением.

По ее словам, ключевым здесь являются правовой и институциональный аспекты.

«Что сделано в этом плане, и какие перспективы на будущее? Указом Главы государства 27 августа 2020 года была принята Концепция развития гражданского общества, которая рассчитана на 10 лет. Сейчас мы приступили к реализации первого этапа, где в основном аккумулированы вопросы совершенствования законодательных и организационных механизмов. Второй этап – это переход непосредственно к конкретным мероприятиям. Буквально 3 января 2021 года были приняты важнейшие поправки в Закон «Об общественных советах», которые существенно расширили и усилили полномочия данного института. Так, ряды 237 действующих общественных советов пополняются еще 13 в субъектах квазигосударственного сектора, увеличив тем самым число задействованных в процесс управления государством граждан до 3 тысяч человек», - отметила министр.

Если учитывать, что отныне не менее 70% членов общественных советов должны быть из числа НПО, подчеркнула глава МИОР, то это серьезный шаг в пользу гражданского сектора страны.

«В этом году мы планируем реализовать еще одну важную инициативу Президента и принять новый закон «Об общественном контроле» и поправки по созданию единого легитимного института онлайн-петиций. На сегодняшний день законопроект проходит активную стадию обсуждения. В рабочей группе - известные эксперты-юристы, правозащитники, общественные деятели, чьи принципиальные позиции нашли отражение в документе, который будет носить рамочный характер и создаст правовые основы системы общественного контроля. На основе предложений НПО, рекомендаций участников Гражданского форума в этом году мы начали разработку проекта Концепции законопроекта «О некоммерческих организациях», который объединит действующие законы «О некоммерческих организациях» и «Об общественных объединениях». В рамках законопроекта в том числе предусмотрены нормы по совершенствованию и упрощению процедур регистрации НКО, налоговым преференциям для НКО», - пояснила А. Балаева.

Она также сообщила, что включение законопроекта в концептуальный План законопроектных работ Правительства запланировано на 2022 год. Принятие законопроекта ожидается в 2023 году.

«Также результатами консультативной работы с НПО стали изменения в действующие Правила предоставления грантов для НПО. Так, темы грантового финансирования теперь формируются не в закрытом формате, а путем проведения публичного обсуждения на интернет-ресурсах с учетом потребностей населения. Конкурсы по отбору грантополучателей и экспертов транслируются в прямом эфире в социальных сетях. (…) Как и было обещано в прошлом году, мы активизировали работу по дальнейшей институционализации НПО. Так, реализуется проект «Академия НПО», на базе которой в этом году пройдут обучение 800 НПО», - заключила министр.