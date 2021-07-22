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    Когда примут новый генплан Алматы

    22 Июля 2021, 19:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы Алмасхан Ахмеджанов ответил, когда будет приниматься генеральный план города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Генеральный план до сих пор находится на обсуждении. Он обсуждается с учетом мнения общественных организации, мы разделились на группы. Каждая группа работает по отдельности с разработчиками проекта. Я думаю, в августе мы уже зайдем с окончательным решением. Буквально недавно я принимал участие в обсуждении тех вопросов и замечаний, которые были по транспортной инфраструктуре. Работа идет неплохо, я считаю, что это полезно, когда мы эти вопросы обсуждаем через общественных активистов. Как только последние замечания будут устранены разработчиками, я надеюсь, мы уже с готовым материалом выйдем на общественные слушания», - ответил руководитель управления в ходе брифинга в РСК.

    Спикер добавил, что они приняли все замечания экспертов, которые соответствуют законодательству и возможны к внедрению в генплан.

    «В основном замечания были о сокращении количества развязок, больше сделать пробивки улиц не в сторону гор, а со стороны въезда в город внешнего транспорта. Внешний транспорт - это один из элементов того, что он задевает экологическую составляющую города… Там очень много, около 300 замечаний», - заявил он.

    По его словам, завершающий этап будет в августе. Далее предстоит процедурный процесс, помимо общественных обсуждений, будет еще экспертиза проекта, презентация в маслихате. Затем маслихат должен передать проект на утверждение в Правительство.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Строительство Другие государственные органы Общество
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