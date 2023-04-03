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    Когда повысятся цены на бензин и дизтопливо в Казахстане

    3 Апреля 2023, 17:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С какого периода повысятся цены на бензин и дизтопливо в Казахстане сообщил и.о министра энергетики РК Болат Акчулаков на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По его словам, соответствующий приказ будет принят незамедлительно.

    «С 12 апреля в Казахстане повысятся цены на бензин и дизтопливо», - уточнил Болат Акчулаков, отвечая на вопросы журналистов.

    Ранее он предложил повысить предельные цены на бензин и дизельное топливо.

    «В целях стабилизации внутреннего рынка ГСМ необходимо снизить ценовую разницу между Казахстаном и соседними странами. Поэтому мы должны пойти на сложный, но в то же время нужный шаг – повысить предельные розничные цены», - сказал Болат Акчулаков на брифинге в СЦК.

    В частности, как отметил он, необходимо повысить цены на бензин марки АИ-92 и АИ-93 со 182-187 (в зависимости от региона) до 205 тг за литр (рост 11%). Цена на дизель составит 295 тг за литр. Сейчас в зависимости от региона цена варьируется от 230-260 тг (в среднем рост 20%).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Цены и тарифы Минэнерго РК
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