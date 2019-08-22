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    Когда поступят в продажу билеты на бой Головкина за титул чемпиона мира

    22 Августа 2019, 06:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда поступят в продажу билеты на бой за вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе между Геннадием Головкиным и Сергеем Деревянченко, сообщает Sports.kz со ссылкой на Ringtv.com. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации портала билеты на бой, который состоится 5 октября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, поступят в продажу во второй половине дня в пятницу, 23 августа. Информация о ценах на билеты поступит позднее.

    Отметим, что арена «Мэдисон Сквер Гарден» является знакомой казахстанскому бойцу. Свой прошлый поединок Головкин провел также в Нью-Йорке. GGG в четвертом раунде нокаутировал канадского боксера Стива Роллса.

    Бой с Деревянченко станет для Головкина вторым по контракту со стриминговой платформой DAZN.

    Автор:

    Спорт Головкин
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