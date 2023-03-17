Когда построят завод по производству серной кислоты в Туркестанской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель правления АО «НАК «Казатомпром» Ержан Муканов сообщил, на каком этапе находится строительство завода по производству серной кислоты в Туркестанской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный проект в настоящее время находится на завершении разработки техническо-экономического обоснования. Мы планируем перейти к разработке проектно-сметной документации в середине этого года и начало строительства прогнозируется на середину следующего года. В целом данный проект мы планируем завершить в конце 2025 года, начало производства и выход на полную производственную мощность - в 2026 году», - сказал Ержан Муканов на пресс-конференции организации.

По его словам, проект будет иметь производственную мощность 800 тысяч тонн серной кислоты.

«Будет обеспечена занятость около 500 рабочих мест, выплаты в республиканский бюджет ожидаются на уровне 4 млрд тенге. В настоящее время завершается разработка техническо-экономического обоснования. Ориентировочная стоимость будет уточнена, когда мы ее получим. Касательно использования собственных средств. Мы планируем привлечение частного инвестора. В настоящий момент инвестор пока не определен, будет ли это локальный инвестор или какая-то иностранная компания, но использование собственных средств не планируется», - добавил спикер.



