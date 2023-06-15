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    Когда полностью потушат пожар в области Абай

    15 Июня 2023, 13:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Первый вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Ибрагим Кульшимбаев прокомментировал ситуацию с пожаром в области Абай на сегодня, передает корреспондент МИА «Казтинформ».

    «Пожар локализован. Вчера в 9 часов вечера мы сообщили эту информацию. Однако все еще продолжается тушение пожаров. Есть силы и инструменты для того, чтобы полностью потушить пожар», - сказал Ибрагим Кульшимбаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    По его словам, руководство ведомства находится на месте пожаров.

    «Общая площадь пожара составила 60 тысяч гектаров. Пожар (в области Абай) полностью не ликвидирован. Но мы его изолировали», - добавил Ибрагим Кульшимбаев.

    Он также ответил на вопрос - когда полностью ликвидируют пожар?

    «В ближайшее время, где-то может четыре-пять дней до ликвидации», - заявил Ибрагим Кульшимбаев.

    Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества в области Абай произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре. Генпрокурор доложил Президенту РК о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Происшествия МЧС Пожар Абайская область Пожар в области Абай
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