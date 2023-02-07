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    Когда полностью  будет решена проблема водоснабжения, сообщили в МИИР

    7 Февраля 2023, 12:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года доступ к услугам водоснабжения в городах составил 98,4%, в сельских населенных пунктах - 94,5%. Об этом сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Марат Карабаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, в 2022 году на реализацию проектов по развитию систем водоснабжения и водоотведения регионам из республиканского бюджета было направлено 215,4 млрд тенге (в городах – 123,4 млрд тенге, в селах – 92 млрд тенге).

    «Низкий уровень доступа отмечается для городских жителей Жамбылской области (91,9%) и сельчан Костанайской (79,6%), Акмолинской (89,8%) и Северо-Казахстанской областей (84,6%). 100% доступом к услугам водоснабжения обеспечены жители городов 6 регионов: Северо-Казахстанской, Мангистауской, Атырауской, Жетысуской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областей», - проинформировал Марат Карабаев.

    Глава МИИР добавил, что по итогам года будут обеспечены доступом к услугам водоснабжения 5 городских и 192 сельских населенных пунктов. На реализацию проектов из республиканского бюджета предусмотрено 172 млрд тенге (в городах – 93,3 млрд тенге, в селах – 78,5 млрд тенге).

    В результате услугами водоснабжения будут охвачены 96% сельского и 98,7% городского населения.

    «Согласно поручению Главы государства до конца 2025 года будет обеспечен 100% доступ населения к услугам водоснабжения в городах и селах», - заключил Марат Карабаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Регионы МИИР РК Вода
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