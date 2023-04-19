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    Когда подорожает электроэнергия в Казахстане, рассказал министр энергетики

    19 Апреля 2023, 15:02

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Алмасадам Саткалиев ответил на вопросы журналистов касательно сроков повышения цен на электроэнергию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я был в Мажилисе, меня спросили, на сколько, вы считаете, нужно повышать. Я сказал минимум на 15% в моем понимании. Потому что у нас идет прямой диалог с энергетиками, с тепловиками. И они подтверждают достаточно непростую ситуацию, которая сложилась в отрасли. И необходимость масштабных инвестиций», - сказал Алмасадам Саткалиев в кулуарах Правительства.

    Более того, по его словам, речь идет о качественной подготовке к зимнему периоду.

    «Мы для того, чтобы обеспечить финансирование подготовки к зимнему сезону в этом году, должны как минимум две проблемы решить - это повышение тарифов и возврат больших долгов, которые накопились у этих предприятий. У них нет ресурсов, нет возможности накапливать топливо, проведение ремонта. А энергетическое оборудование сложное, нужно заранее заказывать, нужно обеспечить ремонт, у нас короткий период. В этой связи я думаю про повышение тарифов тоже в ближайшее время произойдет», - добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Энергетика Экономика Цены и тарифы
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