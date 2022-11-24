Когда подготовят проект нового Налогового кодекса Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Для полной разработки и доработки проекта нового Налогового кодекса потребуется минимум полтора года. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пленарного заседания Сената спикер палаты Маулен Ашимбаев поинтересовался, когда планируется внести в Парламент проект нового Налогового кодекса.

«По национальному плану срок - сентябрь следующего года, но в ходе обсуждения сейчас наши эксперты и зарубежные говорят, что нужно еще более длительное время, минимум полтора года необходимо для его полнейшей разработки и доработки. Мы постараемся уложиться в сроки, но в предстоящие полгода нам нужно будет вести очень активную работу, и по этой работе мы просим вашей поддержки, чтобы этот вопрос был всесторонне решен и обсужден. Но по поручению, желательно нам, чтобы он был внесен и с 2024 году введен в действие», - пояснил Алибек Куантыров на пленарном заседании Сената.

В свою очередь, спикер Сената подчеркнул, что над документом должны поработать всесторонне.

«Не должна быть быстрая работа. Чтобы не были допущены ошибки. Со стороны Сената вошли в рабочую группу наши представители и была проведена хорошая работа», - прокомментировал Маулен Ашимбаев.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступая с Посланием народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, заявлял, что в целях перезагрузки фискального регулирования в 2023 году будет подготовлен новый Налоговый кодекс.



