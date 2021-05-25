Когда планируют завершить реконструкцию аэропорта Уральска

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким Западно-Казахстанской области Гали Искалиев рассказал, когда планируется завершить реконструкцию международного аэропорта города Уральска, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал Гали Искалиев, в план реконструкции аэропорта города были внесены серьезные изменения, и практически был сделан новый проект объекта.

«С февраля возобновилось его (аэропорта - прим. ред.) строительство. Значительно увеличилась площадь, внутреннее оснащение, компьютерное, IT-оборудование. Я надеюсь, что до конца этого года мы сдадим. По крайней мере, подрядчикам, технадзору и другим органам такое задание я дал. Постоянно контролирую ситуацию. Поддержка Карачаганакского консорциума есть, сумму нам одобрили. Поэтому, надеюсь, что мы сдадим до конца года, и аэропорт будет украшать город и будет удобным для жителей и гостей нашей области», - сказал в ходе брифинга Гали Искалиев.