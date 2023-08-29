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    Когда пересадки на общественном транспорте станут бесплатными в Алматы

    29 Августа 2023, 15:15

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, как будет работать тарифное меню на общественном транспорте, позволяющее бесплатные пересадки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Житель Алмалинского района на встрече с акимом спросил про новое тарифное меню.

    «На встрече с Президентом накануне вы рассказали, что будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки, которые алматинцам обещали еще с момента запуска «Онай». Расскажите, пожалуйста, подробнее, как будет работать это тарифное меню и насколько увеличатся субсидии перевозчикам, откуда акимат собирается брать на это деньги, на чем сэкономит?», - спросил он.

    «На счет субсидий пока речи не идет. Насколько вы знаете, маслихат поддержал наше предложение по поводу повышения тарифа, то есть перейти на более рыночную основу. У нас наоборот стоит задача, чтобы с годами сократить субсидии, выделяемые сегодня перевозчикам. Чтобы они стали самостоятельными, а не сидели, ожидая, когда будут выделены по итогам месяца средства из местного бюджета», - ответил аким.

    Также он отметил, что вопросы мастер-плана и транспортного каркаса для Алматы и тарифное меню на сегодняшний день в разработке.

    «До конца года мы примем формат тарифного меню, который предполагает, что, если будут брать проездной или pass, внутри него будут предусмотрены и соответствующие бесплатные тарифные пересадки. Мы сейчас отрабатываем этот вопрос с транспортным холдингом, по итогам их работы и анализа. В учет берется информация, где короткие пересадки, где длинные, разные виды транспорта (автобус, метро, троллейбус и т. д). Я думаю, что уже в конце октября мы сможем презентовать тарифное меню, спросим мнение горожан и уже далее будем утверждать», - добавил аким.

    Ранее сообщалось, что в Алматы будет внедрено новое тарифное меню, позволяющее бесплатные пересадки.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Транспорт Цены и тарифы
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