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    Когда партия «Ауыл» сможет собрать подписи в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева

    9 Октября 2022, 11:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель народно-демократической партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков сообщил о том, когда партия сможет собрать подписи в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «За сколько дней вы планируете предоставить листы с подписями в поддержку кандидата Жигули Дайрабаева?» - спросил представитель СМИ на брифинге в Центральной избирательной комиссии.

    «Скоро представители региональных филиалов приедут забрать листы для сбора подписей. Думаю, в течение 3-4 дней завершим сбор подписей. Напомню, что в нашей партии состоят 300 тысяч человек. В соответствии с законом мы должны собрать 118 тысяч подписей», - сказал первый заместитель партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии установили, что кандидатура Жигули Дайрабаева соответствует требованиям закона.

    Жигули Дайрабаев вчера сдал экзамен на владение госязыком.

    Ранее в Центральной избирательной комиссии сообщили о том, что кандидатуры К асым-Жомарта Токаева и Мейрама Кажыкена соответствуют требованиям закона.

    Вчера также кандидат в Президенты Жигули Дайрабаев сдал экзамен на знание государственного языка , а Каракат Абден сдала документы в ЦИК РК.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЦИК Президентские выборы - 2022
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