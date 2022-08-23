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    Когда ожидать снижения цен на сахар, сообщили в Минсельхозе РК

    23 Августа 2022, 17:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сентябре ожидается поставка в Казахстан российского сахара в объемах не меньше, чем в прошлые годы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Как известно, причиной дефицита и роста цен на сахар стал запрет на вывоз сахара из Российской Федерации, откуда завозилась значительная часть потребляемого в Казахстане сахара. Для стабилизации ситуации нами были утверждены квоты на беспошлинный ввоз из третьих стран - 350 тыс. тонн тростникового сахара-сырца для отечественных сахарных заводов, а также готового сахара для предприятий, производящих сахаросодержащую продукцию. Беспошлинный сахар из третьих стран уже поставляется на казахстанский рынок в значительных объемах. Это в значительной степени уже стабилизировало внутренний рынок», - сообщили в пресс-службе Минсельхоза на официальный запрос МИА «Казинформ».

    В ведомстве отметили, что осенью ожидается сбор урожая сахарной свеклы в южных областях республики. Сахарные заводы начнут производить сахар из отечественного сырья, что также обеспечат поступление на внутренний рынок значительных объемов сахара.

    «Также, 1 сентября заканчивается срок запрета на вывоз сахара в Российской Федерации. При этом в России ожидается хороший урожай сахарной свеклы, в связи с чем, ожидается поставка в Казахстан российского сахара в объемах не меньше, чем в прошлые годы. Учитывая вышеизложенное, стабилизация ситуации с поставками сахара к осени неизбежна. При этом, из-за увеличения предложения на рынке, цены объективно будут снижаться. Однако, сказать точно, какая сложится цена невозможно, поскольку на цены влияют множество факторов», - пояснили в Минсельхозе.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Минсельхоз Цены и тарифы Сахар
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