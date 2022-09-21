Когда ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за эпидсезон зарегистрировали около 31 тыс. заболевших острыми респираторными вирусными инфекциям и 35 – гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ стабильная. Показатель заболеваемости ОРВИ – 5644,78 на 100 тыс. населения. Рост заболевших – на 9 %, по сравнению с прошлым эпидсезоном. Госпитализировали 1 044 человека с ОРВИ, из них 20 беременных женщин и 313 детей в возрасте до года.

«Из госпитализированных 679 случаев пневмонии, удельный вес детей до 14 лет составил – 95 %, в том числе 232 ребенка до года и 13 беременных. Методом ПЦР исследованы на грипп 2 803 пробы. Все 35 положительных – штамм вируса А/H3N2. Территориально заболеваемость гриппом выглядит следующим образом: Петропавловск – 19 человек, Кызылжарский и Тайыншинский районы – по три, район им. М. Жумабаева – один, Мамлютский – девять», - проинформировал А. Жуматаев.

Главный санврач области добавил, что обычно подъем заболеваемости приходится на середину декабря, с пиком – в конце января и середине февраля.

«Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий осенне-зимний сезон можно предположить параллельную циркуляцию субтипов вируса типа А/Н1N1/pdm09 и А/Н3N2/pdm09 с присоединением вируса В и с большой вероятностью доминирования вируса гриппа А/Н1N1/pdm09 среди других вирусов гриппа», - сказал А. Жуматаев.



