Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.89 eur/kzt 463.92

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 66.24
Прогноз погоды
Нур-Султан: +2+4℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Когда ожидается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом в СКО

    21 Сентября 2022, 20:53

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за эпидсезон зарегистрировали около 31 тыс. заболевших острыми респираторными вирусными инфекциям и 35 – гриппом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На заседании акимата главный санитарный врач области Асет Жуматаев сообщил, что эпидемиологическая ситуация по ОРВИ стабильная. Показатель заболеваемости ОРВИ – 5644,78 на 100 тыс. населения. Рост заболевших – на 9 %, по сравнению с прошлым эпидсезоном. Госпитализировали 1 044 человека с ОРВИ, из них 20 беременных женщин и 313 детей в возрасте до года.

    «Из госпитализированных 679 случаев пневмонии, удельный вес детей до 14 лет составил – 95 %, в том числе 232 ребенка до года и 13 беременных. Методом ПЦР исследованы на грипп 2 803 пробы. Все 35 положительных – штамм вируса А/H3N2. Территориально заболеваемость гриппом выглядит следующим образом: Петропавловск – 19 человек, Кызылжарский и Тайыншинский районы – по три, район им. М. Жумабаева – один, Мамлютский – девять», - проинформировал А. Жуматаев.

    Главный санврач области добавил, что обычно подъем заболеваемости приходится на середину декабря, с пиком – в конце января и середине февраля.

    «Согласно анализу Всемирной организации здравоохранения, в предстоящий осенне-зимний сезон можно предположить параллельную циркуляцию субтипов вируса типа А/Н1N1/pdm09 и А/Н3N2/pdm09 с присоединением вируса В и с большой вероятностью доминирования вируса гриппа А/Н1N1/pdm09 среди других вирусов гриппа», - сказал А. Жуматаев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры поддержки бедных в странах Центральной Азии обогащают богатых – Всемирный банк
    Более 38 тысяч пар поженились в Казахстане этим летом
    Пассажирские вагоны начнут собирать в СКО
    Врачи медцентра УДП РК проведут в Уральске консультации для сложных пациентов
    Популярное
    1 Казахстанский фильм завоевал престижную награду Cannes 7th ART AWARDS
    2 Коронавирусом за сутки заболели 12 человек в Казахстане
    3 Как мошенники имитируют проблемы с Windows и выманивают данные пользователей
    4 В нормативном состоянии находятся 90% автодорог республиканской сети – МИИР РК
    5 Общая протяженность автодорог составляет 96 тысяч км в РК
    Новости партнеров