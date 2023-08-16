Когда откроют новый терминал аэропорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Президент компании TAV Airports Holding Серкан Каптан на встрече с акимом Алматы сообщил, что основные работы по строительству нового терминала международного аэропорта города завершены более чем на 65%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Темпы строительства ускоряются. Эстакада действующего терминала будет открыта до 1 сентября текущего года. Открытие нового терминала планируется раньше заявленного срока, в начале лета 2024 года», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Аким Ерболат Досаев обратил внимание инвестора на ряд проблемных вопросов, связанных с качеством обслуживания в аэропорту Алматы. Жители и гости города отмечают многочасовые очереди, длительное ожидание багажа, нехватку парковочных мест и прочие неудобства, требующие принятия соответствующих мер.

По словам Серкана Каптана, в связи с увеличением рейсов на время летних отпусков и каникул могут наблюдаться дополнительные очереди и заторы. Администрацией аэропорта предпринимаются меры по улучшению качества обслуживания - обновлены багажные линии, установлены новые системы кондиционирования, закуплены комфортабельные автобусы.

«Площадь нового международного пассажирского терминала составляет 53 500 квадратных метров. С его введением в эксплуатацию пропускная способность аэропорта Алматы увеличится до 14 миллионов человек в год, что позволит навести порядок в работе воздушной гавани. В прошлом году международный аэропорт Алматы принял 7,2 миллиона пассажиров при рассчитанной пропускной способности на 2,7 миллионов человек в год. В этом году ожидается рост пассажиропотока до 9 миллионов человек», - отметили в акимате.

По мере открытия нового пассажирского терминала администрация аэропорта планирует приступить к модернизации старого. Таким образом, новый пассажирский терминал будет обслуживать исключительно международные рейсы, а существующий – внутренние рейсы.

Масштабный проект по расширению Международного аэропорта Алматы включает строительство новых зданий пассажирского терминала и авиации общего назначения, а также реконструкцию эстакады, взлетно-посадочной полосы и привокзальной территории.

Летом прошлого года был представлен дизайн здания нового терминала международного аэропорта Алматы.

Ранее открытие нового терминала было запланировано в августе 2024 года.