Когда откроют международные авиарейсы из Петропавловска

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Инвесторы, которым передали в доверительное управление аэропорт Петропавловска, проводят переговоры по открытию международных авиарейсов. Об этом сообщил на брифинге аким области Айдарбек Сапаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава региона отметил, что в этом году рейсов за границу ждать не стоит. Инвестор не успеет.

«Раньше были проблемы с нашим аэропортом. Был в госсобственности, было сложно содержать. Сейчас пришли новые инвесторы, которые работают над улучшением качества и количества авиаперевозок. Проблем по заработной плате нет, занимаются текущим ремонтом. Проблемы были с дозаправкой. Делают нефтебазу. Проводят переговоры по открытию международных рейсов. В этом году уже не успевают. Думаю, в следующем году. Мы тоже просим их развивать наш аэропорт»,- сказал А.Сапаров.

Сертификационные ограничения по полетам в ночное время суток сняты, решился вопрос по обработке воздушных судов противообледенительной жидкостью. После модернизации службы ГСМ аэропорт сможет привлекать иностранные авиакомпании и расширять географию полетов.

Аэропорт Петропавловска передали в доверительное управление в июле прошлого года с четвертой попытки за 2,8 млрд тенге с правом выкупа. В августе новый управляющий ТОО «Международный аэропорт «Кызылжар» заверил, что развивать аэропорт будут. Сейчас из Петропавловска можно улететь в Астану и Алматы. Рейсы ежедневные.