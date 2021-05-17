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    Когда откроют больницу по международным стандартам в Петропавловске

    17 Мая 2021, 09:13

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске продолжается строительство современной многопрофильной больницы. Как идут работы, показал аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Съемки с дрона глава региона разместил на своей странице в социальной сети. К. Аксакалов подчеркнул, что строительство не прекращается ни при каких погодных условиях.

    «Забито около 6 тысяч свай. Сейчас заливают фундамент из бетона. На сегодняшний день - это самый масштабный проект в регионе. Общая площадь больницы составит свыше 90 тысяч квадратных метров. Это будет самым большим медицинским комплексом в регионе и первым среди областей страны, который соответствует международным стандартам JCI», - написал аким области.

    По информации К.Аксакалова, больница спроектирована с учетом современных технических решений. Медучреждение оснастят техникой последнего поколения.

    «Работать в ней будут наши местные доктора, прошедшие переподготовку за рубежом. Ввести в эксплуатацию многопрофильную больницу планируем в декабре 2023 года. Для жителей региона появится современный центр медицины, ничем не уступающий зарубежным клиникам», - сообщил К. Аксакалов.

    Ранее аким области говорил о том, что в больнице совместно с турецкими коллегами внедрят менеджмент управления.

    Напомним, капсулу под строительство больницы заложили осенью 2019 года. Проект по строительству многопрофильной больницы – первый зарегистрированный в специальной экономической зоне. Реализует его турецкий инвестор YDA Group. До начала строительства североказахстанская делегация выезжала в Турцию, посещала больницу, аналог которой появится в Петропавловске.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Акимат Строительство Здравоохранение Турция Видео
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