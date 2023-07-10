Когда опубликуют имена обладателей образовательного гранта в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Традиционно, список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа. Прием документов в вузы будет осуществляться до 25 августа», - сказал Куаныш Ергалиев.

Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут направить документы в любой вуз в онлайн-формате. Для этого не нужно специально ехать в другой регион.

«Например, актауский выпускник, планирующий поступить в Алматы, может подать документы онлайн через еGov или офлайн через местные вузы, не приезжая в Алматы для подачи заявления на грант», - пояснил Куаныш Ергалиев.