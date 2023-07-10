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    Когда опубликуют имена обладателей образовательного гранта в РК

    10 Июля 2023, 13:53

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Традиционно, список имен обладателей образовательного гранта будут опубликованы до 10 августа. Прием документов в вузы будет осуществляться до 25 августа», - сказал Куаныш Ергалиев.

    Ранее сообщалось, что абитуриенты смогут направить документы в любой вуз в онлайн-формате. Для этого не нужно специально ехать в другой регион.

    «Например, актауский выпускник, планирующий поступить в Алматы, может подать документы онлайн через еGov или офлайн через местные вузы, не приезжая в Алматы для подачи заявления на грант», - пояснил Куаныш Ергалиев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Образование Вузы ЕНТ
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