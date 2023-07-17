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    Когда олимпийские медалисты могут получить квартиры в собственность

    17 Июля 2023, 15:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МКС РК Ербол Мырзабосынов разъяснил порядок оформления квартиры, предоставленной призерам Олимпийских игр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В соответствии с пунктами 1, 4 статьи 47 Закона Республики Казахстан «О физической культуре и спорте» спортсменам РК, являющимся чемпионами или призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, предоставляется жилище из коммунального жилищного фонда в пользование на безвозмездной основе.

    По истечении десяти лет спортсмены Республики Казахстан, являющиеся чемпионами или призерами Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, получают в собственность на безвозмездной основе занимаемое ими жилье из коммунального жилищного фонда в соответствии с правилами предоставления жилища чемпионам и призерам Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр и пользования им.

    Для чемпионов и призеров Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр устанавливаются следующие условия:

    1) для чемпиона, завоевавшего золотую медаль на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх – трехкомнатная квартира;

    2) для призера, завоевавшего серебряную медаль на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх – двухкомнатная квартира;

    3) для призера, завоевавшего бронзовую медаль на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх, – однокомнатная квартира», - написал Ербол Мырзабосынов.

    Также он напомнил, что спортсмены, занявшие 6-е место на Олимпийских играх, тоже получат денежное вознаграждение.

    «В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 27 марта 2020 года 152 утверждены размеры денежных поощрений чемпионам и призерам летних, зимних Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр: 1 место – 250 000 долларов США эквивалентно в тенге, 2 место – 150 000 долларов США эквивалентно в тенге, 3 место – 75 000 долларов США эквивалентно в тенге, 4 место – 30 000 долларов США эквивалентно в тенге, 5 место – 10 000 долларов США эквивалентно в тенге, 6 место - 5 000 долларов США эквивалентно в тенге», - добавил глава комитета.

    Ранее сообщалось, что за годы независимости 9 спортсменов, побеждавших и занимавших призовые места на Олимпийских играх, лишились медалей из-за допинга. Все они получили призовые места в тяжелой атлетике, вольной и греко-римской борьбе.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Спорт Жилье Олимпиада
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