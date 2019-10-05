Когда общество живёт в согласии, будет результат и благополучие - Бердибек Сапарбаев

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра Бердибек Сапарбаев и аким Карагандинской области Женис Касымбек встретились с общественностью. Вице-премьер рассказал о мерах по реализации задач, поставленных Президентом страны в Послании «Конструктивный общественный диалог - основа стабильности и процветания Казахстана», передает МИА «Казинформ».

На встрече также присутствовали министры: здравоохранения - Елжан Биртанов, образования и науки - Асхат Аймагамбетов, труда и социальной защиты населения - Биржан Нурымбетов.

«Когда есть общественное согласие, будет и положительный результат, и благополучие, и процветание. Президент Касым-Жомарт Токаев делает на этом важный акцент. Это касается диалога государства и общества. Здесь нужно задействовать потенциал неправительственных организаций», - сказал Бердибек Сапарбаев.





По его словам, Правительством страны разрабатываются две концепции: «Слышащего государства» и развития гражданского общества до 2025 года. Они должны быть готовы до конца текущего года.

«В этих документах затрагиваются вопросы Открытого правительства и эффективной обратной связи с населением. Не должны оставаться без ответа ни одно обращение граждан, ни одна жалоба», - подчеркнул Бердибек Сапарбаев.

Вице-премьер отметил необходимость усиления деятельности общественных советов. Нужно улучшать их работу, чтобы исключить формализм, считает он.

Бердибек Сапарбаев в своём выступлении коснулся всех сфер: образования, здравоохранения, социальной защиты и др.

Говоря об адресной социальной помощи, он подчеркнул, что поддержка не должна порождать иждивенчества.

Вместе с тем будут разработаны Карта по поддержке одарённых детей, Концепция государственной политики РК в интересах детей до 2030 года.

До конца 2019 года планируется пересмотреть подходы инвестирования пенсионных активов в целях повышения доходности накоплений.





Участники встречи задали свои вопросы вице-премьеру и получили на них ответы. Все замечания и обращения не останутся без внимания, заверили общественность.