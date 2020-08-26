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    Когда обеспечат интернетом малые села в Казахстане

    26 Августа 2020, 17:42

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На онлайн пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК председатель комитета телекоммуникаций Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Виталий Ярошенко ответил на вопрос журналиста о том, как и когда министерство планирует обеспечить интернетом жителей сел, в которых проживают меньше 250 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Наше министерство, операторы связи не нарушают конституционные права граждан. Я рассказывал ранее о том, что у нас, действительно, существуют села, где проживают менее 250 человек. По статистике в Казахстане насчитывается 855 таких сел. Прорабатываются меры по обеспечению широкополосным доступом к интернету тех сел, где это возможно. Республика Казахстан занимает 9-е место по площади. У нас шесть человек на квадратный километр. В этих селах проживают менее 1% населения. Затраты на содержание и строительство сети сопоставимы с городскими затратами и крупными населенными пунктами. В первую очередь, работаем над проектом 250+. По 250 тоже будет проект, но позже.

    Что касается возможности дистанционного обучения, мы как раз этот вопрос прорабатывали с Министерством образования и науки РК. Даже в тех селах, где есть широкополосный доступ к интернету, все равно ученики пойдут в школу, не будут учиться дистанционно. По каждому селу проводился детальный анализ, принималось определенное решение», - прокомментировал Виталий Ярошенко.

    По его словам, государственные средства на строительство сети связи в селе не тратятся. Операторы связи делают это за свой счет.

    «Что касается жителей этих 855 сел, в этом году, к сожалению, широкополосного доступа к интернету у них не будет. Сети начнут строиться с 2021, 2022 годов. На самом деле, в каждом селе имеется возможность подключения доступа к интернету, но в этих селах медленный интернет», - пояснил он.

    Председатель правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев сообщил о том, что компания «Востоктелеком» отвечает за обеспечение доступа к интернету в селах.

    «Семь лет назад мы начали проект, который позволяет подключать голосовую телефонию и на небольшой скорости интернета. К сожалению, у технологии есть ограничения, максимальная скорость - 512 Кб в секунду. Мы договорились с министерством, чтобы со следующего года начать подключение уже в сетях нового поколения. Это скорость выше 10 Мб в секунду. Понятно, что скорость требует магистрали. Эти магистрали будем отрабатывать, думаю, в ближайшие два года обеспечим необходимую скорость и устраним эти цифровые неравенства: там, где нет интернета, и там, где есть», - заключил Куанышбек Есекеев.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Интернет Связь, ТВ, IT Другие государственные органы Регионы Казахстана Общество
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